Ivan Rakitic recibe bienvenida de Jesús Navas tras oficializarse su regreso al Sevilla

Ivan Rakitic fue oficializado como flamante refuerzo de Sevilla luego que el vigente campeón de la Europa League alcanzó un acuerdo con Barcelona para quedarse con sus servicios: el croata no estaba en los planes de Ronald Koeman quien lo dejó partir del Camp Nou.

"El Sevilla FC y el FC Barcelona han alcanzado un acuerdo para el traspaso del centrocampista Ivan Rakitic, que de esta forma vivirá su segunda etapa como blanquirrojo tras pertenecer a la entidad entre enero de 2011 y junio de 2014", refiere el mensaje enviado por el conjunto sevillista a través de su portal oficial.

El capitán del cuadro de Julen Lopetegui, Jesús Navas, no tardó en darle la bienvenida: ambos fueron compañeros hasta la temporada 2012/13. El español fue traspasado a la siguiente campaña al Manchester City, mientras que el balcánico se mantendría un año más antes de emigrar hacia las filas del Barcelona.

"Es un gran futbolista, una gran persona y nos ha dado mucho. Tiene una gran calidad. Cada año el club se supera, tiene mucha ambición y ojalá sigamos en esta línea porque ha sido un buen año", indicó el seleccionado de España.

Ivan Rakitic | Reemplazo de Éver Banega

La llegada de Ivan Rakitic supone cubrir el espacio dejado por Éver Banega. El mediocampista argentino fue una de las piezas vitales para que el elenco de Sevilla logre su séxta corona en la Europa League.

Banega jugará la próxima temporada en el fútbol de Arabia Saudita tras ser fichado por Al-Shabab Club. "Me toca marcharme del club de mi vida. La verdad es que no tengo palabras. Es un día emotivo y triste porque me toca marcharme del club de mi vida. Le doy gracias a mis compañeros por ayudarme y me voy con la cabeza bien arriba", expresó.

De esta forma, ya elabora lo que será su mediocampo Lopetegui. Rakitic, quien será el hombre orquesta en Sevilla, recibirá el respaldo de Joan Jordan, Suso, Lucas Ocampos y Franco Vázquez.