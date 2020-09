Zidane sobre Kroos: "Cuando me retire, diré que entrené a Cristiano Ronaldo y a Toni"

Zinedine Zidane forma parte de la historia del Real Madrid. En su etapa como jugador, el francés se ganó el cariño de los hinchas gracias a sus goles y la vistosidad de su juego. Como entrenador, 'Zizou' no tuvo problemas en asumir el reto de dirigir el equipo blanco cuando pasaba un mal momento y ganó tres Champions League consecutivas.

En su equipo pudo compartir con grandes jugadores como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric y Toni Kroos. El estratega del cuadro blanco no dudó en resaltar las cualidades del volante alemán y lo calificó como uno de los líderes del Real Madrid.

"Cuando llegué (al Real Madrid) estaba feliz de poder entrenar a Kroos y claro que podré decir que entrené a Ramos, Cristiano, Bale y que también entrené a Toni Kroos", señaló Zidane al canal Arte.

En la actualidad, Sergio Ramos y Marcelo son los capitanes del Real Madrid. Sin embargo, el DT del actual campeón de LaLiga de España indicó que Kroos es importante en el camerino, siempre está dispuesto a hablar con sus compañeros y escuchar las propuestas de los directivos.

FOTO: AFP

"Toni no habla mucho, es un chico callado, reservado, pero cuando habla es porque le toca. Habla con cualquiera, entrenador, directivos o compañeros y no se corta. He visto muchas discusiones en las que su participación ha acabado siendo clave".

También resaltó sus cualidades en el campo de juego. "Kroos es un jugador tan bueno que puede jugar como 6, como centrocampista puro o como 10. Su principal virtud es la calma, la serenidad. No se pone nervioso. Me resulta asombroso la facilidad con la que juega con las dos piernas, podría pensar que es zurdo", finalizó.

Real Madrid y su acuerdo con Arsenal por Dani Ceballos

Según señaló LaSexta, el volante no será tomado en cuenta por Zidane y podría regresar al Arsenal. El Real Madrid y los Gunners tendrían todo arreglado para cerrar la sesión por una temporada de Dani Ceballos.