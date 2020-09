Lionel Messi: las dos mentiras de Bartomeu que desencadenan su partida de Barcelona

Lionel Messi no soportó más la condición del Barcelona en la actualidad: sin un estilo de juego claro, sin un proyecto para competir a nivel internacional y sin una amplia plantilla. El argentino le comunicó a Josep María Bartomeu, presidente del club, que iba a buscar un nuevo destino, tal vez lejos de España.

El vínculo entre el futbolista y el equipo todavía no se rompió de manera oficial, pero siguen saliendo a la luz algunas hipótesis detrás de lo sucedido. La Cadena SER ha revelado que la relación de Lionel Messi con el directivo del Barcelona no es buena, incluso que las mentiras de este último causaron el caos.

Según indican desde España, fueron dos mentiras de Josep María Bartomeu las que provocaron la incomodidad de la ‘Pulga’. La primera tiene que ver con la llegada de Antoine Griezmann: cuando se rumoreaba su llegada, Lionel Messi le consultó sobre el tema, pero le negaron que esa posibilidad pueda darse.

El presidente del Barcelona indicó que no había forma de que puedan pagar el valor de la cláusula que pedía el Atlético Madrid, pero al final el fichaje se terminó dando. La segunda falacia tiene que ver también con la inversión de dinero para traer jugadores, en este caso por el brasileño Neymar.

La entidad azulgrana buscaba acordar el regreso de Ney, pero una diferencia de 20 millones con lo que pedía el PSG hizo que la negociación se rompiera. Messi era uno de los interesados que la transacción pueda tener un final feliz, pero le comunicaron que no había el suficiente dinero para el fichaje.

El problema entre ambos se refleja en la actualidad, dado que Lionel Messi ha decidido no tener contacto con el directivo y no le contesta las llamadas. La reunión con Ronald Koeman tampoco sirvió de mucho: no le aseguraron que jugadores llegarían y no se convenció del proyecto. La separación parece segura.