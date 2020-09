Toni Kroos sobre Thomas Müller: "Joachim Löw no volverá a convocarlo"

Toni Kroos cree que el entrenador de la selección de Alemania, Joachim Löw, no volverá a llamar a Thomas Müller, quien fuera vital en Bayern Múnich para conquistar el título de la UEFA Champions League 2019/20.

"Mi sensación es que Löw no se echará atrás. No descartó a los tres campeones del mundo porque fueran malos jugadores, sino porque quería ir en una nueva dirección, iniciar un cambio y confiar en los jugadores jóvenes", declaró a Bild am Sonntag.

"Thomas (Müller) ha tenido una gran temporada, pero el seleccionador no solo se preocupa por la forma de hoy en día, sino por un proyecto para los próximos años", agregó el volante campeón del mundo en Brasil 2014.

Con 30 años, Müller tiene un largo recorrido con la selección de Alemania. Acumula tres participaciones en mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) así como dos eurocopas (2012 y 2016).

El caso de Müller-Löw viene siendo analizado en Alemania debido a su particularidad. Algunos apoyan la decisión del seleccionador, sin embargo, otros consideran que hay material suficiente para reemplazar al futbolista bávaro.

Toni Kroos sobre Kai Havertz

Kroos, de 30 años, opinó sobre el reciente arribo de Kai Havertz a Chelsea. Para el polifuncional volante, si el atacante continúa con el desempeño mostrado en Bayer Leverkusen, su llamado a la selección de Alemania será más que fijo.

"Si continúa de este modo, será difícil pararlo. Pero no hay garantías y siempre hay tropiezos en una carrera. Kai tiene una gran calidad. Si la aprovecha al máximo, puede convertirse en un elemento muy importante para la selección alemana", exclamó.