El blooper del año: el increíble gol que se falló un jugador en la Liga de Bélgica [VIDEO]

Este sábado, KV Mechelen se enfrentó ante Oostende por la fecha 5 de la Jupiler Pro League de Bélgica. El conjunto visitante se quedó con los tres puntos con anotación de Jack Hendry a los 95'; sin embargo, lo más llamativo del duelo lo protagonizó un jugador del otro bando.

Cuando aún no se abría el marcador, Aster Vranckx se falló un gol cantado debajo del arco, con 'tenedor y cuchillo', y su blooper está dando la vuelta al mundo. Acá te contamos la historia de este tremendo fallo y el video viral que circula en Internet.

Como se mencionó anteriormente, el partido estaba empatado a cero y los dos conjuntos habían adelantado sus líneas, cuando al minuto 66' del complemento el Mechelen tuvo una oportunidad de oro de romper el cerrojo por medio de Aster Vranckx.

Como se puede apreciar en el material visual, todo comenzó con un mal despeje de un zaguero que la continuó el portero Gubert, quien dejó el balón suelto en el área chica. El rebote fue a parar en los pies de un atacante del Mechelen, quien le hizo un "sombrerito".

Su disparo chocó en el travesaño y la pelota le quedó servida a Aster Vranckx, quien venía siguiendo la jugada y atento a la trampa del off side. El juez de línea no levantó la banderilla y dejó jugar. Los hinchas del conjunto local ya estaban festejando la anotación. Y es que no es para menos, pero al final no sucedió.

El belga Vranckx, quien no tenía marca alguna y a solo centímetros del arco, no tuvo un buen gesto técnico y cuando quiso definir con su pierna derecha se tropezó con la redondita y perdió el equilibro, ello le dio oportunidad para que el zaguero llegue a tiempo y apague el incendio. Es firme candidato al blooper del año.