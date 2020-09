Pep Guardiola acabó con rumores: "Quiero quedarme más tiempo en el Manchester City"

El entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, ha dejado en claro sus intenciones de seguir dirigiendo en la Premier League: su prioridad es renovar con el cuadro ciudadano en donde se siente bien desde que llegó.

"Me encantaría quedarme más tiempo en el City, es un sitio donde estoy realmente bien, pero para quedarme me lo tengo que merecer. En la última década, este club ha llegado a ciertos estándares, y se que para renovar debo mantenerlos", declaró Guardiola.

Asimismo, reveló que nunca ha sentido presión por parte de la dirigencia inglesa por lo que se siente muy tranquilo para poder desarrollar su trabajo.

"El club nunca me ha presionado ni ha dudado de mí, desde el primer día hasta hoy. Me dejan hacer mi trabajo. Y se que esto seguirá así. Nunca me han dicho 'tienes que ganar tantos títulos', o 'tienes que hacer las cosas así'. Simplemente me dejan jugar", insistió.

Esta será la quinta temporada que ejecutará Josep Guardiola quien llegó procedente de Bayern Múnich. Desde su arribo a Manchester City, el cuadro 'celeste' ha logrado superar varios estamentos tanto en la Premier League como Champions League.

Lo único que le resiste es tentar la posibilidad de levantar la 'Orejona' ya que en la liga doméstica inglesa han sabido ganarla: la última si la perdieron a manos de Liverpool, pero se han puesto de objetivo 'cazar' la presente.