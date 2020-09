Real Madrid vs Betis [DirecTV EN VIVO] Horarios y canales TV dónde ver Jornada 3 de LaLiga

DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Betis ONLINE y EN DIRECTO | Este sábado 26 de septiembre se juega el partido por la fecha 3 de LaLiga. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Benito Villamarín y será transmitido por DirecTV GO. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Real Madrid afronta su segundo juego en LaLiga con el objetivo de ganar para no ceder más puntos en su lucha por el bicampeonato. Tras igualar sin goles en su visita a la Real Sociedad, el equipo de Zinedine Zidane afrontará otra visita difícil ante un Betis que viene de dos triunfos consecutivos en este inicio de campeonato.

Será, además, el reencuentro de Manuel Pellegrini ante su exclub. El técnico chileno le ha devuelto el gen ganador al Betis, el último club en derrotar al Real Madrid en LaLiga, justo antes del parón por el COVID-19.

Tras vencer al Alavés y al Valladolid, el Betis aspira hacer abdicar a un Real Madrid que no dejó buenas sensaciones en su primer partido oficial de la temporada: ante la Real Sociedad en el Reale Arena.

Sin Hazard y Asensio -ambos por lesión y que tampoco estarán ante Betis-, el Real Madrid demostró que el gol es una de sus grandes asignaturas pendientes. El vigente campeón de LaLiga es un equipo muy justo en pólvora y deberá paliar ese déficit con casi la misma plantilla de la temporada pasada salvo el regreso de Martin Odegaard.

Precisamente el mediapunta noruego fue titular en el estreno liguero del Real Madrid, sin embargo, no pudo gravitar mucho en la generación de fútbol en los últimos metros, por lo que apunta al banquillo.

En ese sentido, se anticipa la vuelta de Casemiro y la muy posible de Fede Valverde al once para inyectar mayor músculo, solidez e intensidad en la volante.

Vale destacar que Zinedine Zidane seguirá sin poder contar con Eder Militao y Mariano Díaz, ambos por lesión, la misma situación que los ya mencionados Hazard y Asensio.

El Betis, por su parte, podrá disponer del mismo once que ganó sus dos primeros partidos de LaLiga. Es decir, con Claudio Bravo como el guardián del arco, Guido Rodríguez poniendo el equilibrio en la volante y Nabil Fekir aportando la fantasía en los últimos metros.

Formaciones probables Real Madrid vs Betis

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Fede Valverde, Kroos, Modric; Vinicius y Benzema.

Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Sergio Canales, Joaquín, Fekir; Borja Iglesias.

¿A qué hora y cuándo juegan partido Real Madrid vs Leganés?

Argentina 16:00 DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Bolivia 15:00 Tigo Sports

Brasil 16:00 FOX Premium 1

Canada 15:00 beIN SPORTS, beIN SPORTS Ñ

Chile 15:00 DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Colombia 14:00 DIRECTV Sports (canales 610-619)

Costa Rica 13:00 SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Cuba 15:00 Tele Rebelde

Ecuador 14:00 DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

El Salvador 13:00 SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Estados Unidos 15:00 - 12:00 beIN SPORTS, beIN SPORTS Ñ, Fanatiz

México 14:00 SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Nicaragua 13:00 SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Panamá 14:00 SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Paraguay 15:00 Tigo Sports

Perú 14:00 DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Puerto Rico 15:00 SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Uruguay 16:00 DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Venezuela 15:00 DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

¿En qué canal transmiten y pasan partido Real Madrid vs Leganés?

Para Latinoamérica, DirecTV será el encargado de transmitir EN VIVO Real Madrid vs Leganés por la penúltima fecha de LaLiga.

Perú: DirecTV

México: DirecTV

Colombia: DirecTV

Ecuador: DirecTV

Bolivia: DirecTV

Chile: DirecTV

Venezuela: DirecTV

Paraguay: DirecTV

Brasil: DirecTV

Argentina: DirecTV

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Real Madrid vs Leganés?

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs Leganés por LaLiga Santander.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

¿Dónde ver Mitele Plus EN VIVO Real Madrid vs Leganés?

Dispositivos para ver Mitele Plus y Mitele Fútbol Amazon TV Firestick - Chromecast - SMART TV Samsung con sistema operativo Tizen (de 2015 en adelante) - SMART TV LG con sistema operativo Netcast (2014 y 2015) y sistema operativo WebOS (2015 en adelante) - Dispositivos con sistema operativo Android TV 7.0 o superior (Sony, Hisense, Philips, Sharp, BenQ, TCL, Asus Nexus Player, Xiomi Box, Nvidia Shield) - STB sagemcom compatible con Vewd - Ordenador: mitele es compatible con la mayor parte de navegadores web, pero te recomendamos que utilices Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari para poder visualizar mejor nuestro contenido. Internet Explorer está especialmente desaconsejado al tratarse de un navegador muy antiguo al cual ya no se le da soporte. - Móviles Android con sistema operativo 4.2 (o superior) y móviles iOS con sistema operativo 10.0 (o superior)

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Leganés? Guía TV

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV.

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

DirecTV Play

