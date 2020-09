Partidos HOY domingo: transmisión de fútbol EN VIVO, horarios y canales de TV

En Directo Partidos de hoy domingo 27 de septiembre EN VIVO sigue la programación y canales de TV con los encuentros de las ligas más importantes del mundo. Más de 70 encuentros se disputarán ese día, donde LaLiga, Premier League, Serie A, MLS, Liga MX, Brasileirao, Bundesliga tendrán actividad.

Inglaterra - Premier League

6:00 Sheffield United vs Leeds United | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Sky HD

8:00 Tottenham Hotspur vs Newcastle United | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Sky HD

10:30 Manchester City vs Leicester City | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Watch

13:00 West Ham United vs Wolverhampton Wanderers | ESPN Play Sur, Sky HD, FOX Sports

España - La Liga

5:00 Osasuna vs Levante | ESPN Play Sur, Fox Sports

7:00 Eibar vs Athletic Club | ESPN Play Sur, ESPN no Brasil, Sky

9:00 Atlético Madrid vs Granada | DIRECTV Sports

11:30 Cádiz vs Sevilla | ESPN Play Sur, Sky HD, Blue To Go

11:30 Real Valladolid vs Celta de Vigo | DIRECTV Sports

14:00 Barcelona vs Villarreal | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Bet365

Italia - Serie A

5:30 Spezia vs Sassuolo | ESPN Play, Bet365

8:00 Napoli vs Genoa | ESPN Play

8:00 Hellas Verona vs Udinese |ESPN Play, Bet365

11:00 Crotone vs Milan | ESPN Play, Fox Sports

13:45 Roma vs Juventus | ESPN, ESPN Play, Rai Italia

Alemania - Bundesliga

8:30 Hoffenheim vs Bayern München | Bet365, Sky HD, Band, Blue To Go Video

11:00 Freiburg vs Wolfsburg | Claro Sports, Bet365, Sky HD, Blue To Go

Portugal - Primeira Liga

9:30 Farense vs Nacional | Bet365, Sport TV1, Sport TV LIVE, Sport

10:00 Gil Vicente vs Portimonense | Bet365, Sport TV3, Sport TV LIVE

12:30 Paços de Ferreira vs Sporting CP | GolTV Latinoamerica, Bet365

15:00 Rio Ave vs Vitória Guimarães | Bet365, Sport TV1, Arena Sport 4 Serbia

Francia - Ligue 1

6:00 Bordeaux vs Nice | ESPN Play, Bet365

8:00 Angers SCO vs Brest | Bet365, Viaplay Denmark, Viaplay Sweden

8:00 Monaco vs Strasbourg | Bet365, DAZN, Arena Sport 4 Serbia

8:00 Dijon vs Montpellier | Bet365, Viaplay Denmark, Viaplay Sweden

8:00 Nîmes vs Lens | Bet365, Viaplay Denmark, Viaplay Sweden

10:00 Lorient vs Olympique Lyonnais | DIRECTV Sports

14:00 Reims vs PSG | Bet365, ESPN2 Norte, ESPN

Brasil - Brasileirão

9:00 Vasco da Gama vs RB Bragantino | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

14:00 Palmeiras vs Flamengo | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

16:15 Ceará vs Goiás | Fanatiz Brasileirão, Bet365, Premiere FC

16:15 Atlético Goianiense vs Botafogo | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

18:30 Santos vs Fortaleza | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

Chile - Primera División

14:00 Unión Española vs Universidad Chile | Bet365, CDF Premium, CDF HD

Colombia - Primera A

14:00 Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo | Fanatiz International, Bet365, Win Sports

16:00 Deportivo Cali vs Alianza Petrolera | RCN Nuestra Tele, Fanatiz International

18:05 Medellín vs Deportivo Pereira | RCN Nuestra Tele, Fanatiz International

20:10 | Santa Fe vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Fanatiz International

Ecuador - Primera A

15:30 Delfin vs Universidad Católica | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play, …

18:00 Emelec vs Deportivo Cuenca | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play, …

Paraguay - Primera División

16:00 Sportivo Luqueño vs Nacional | Asunción Bet365, Tigo Sports Paraguay

18:30 General Díaz vs Guaraní | Tigo Sports Paraguay

Venezuela - Primera División

15:00 Zulia vs Monagas

15:00 Trujillanos vs Mineros de Guayana

15:00 Academia Puerto Cabello vs Gran Valencia

15:00 Aragua vs Atlético Venezuela

15:00 Deportivo Táchira vs Yaracuyanos

15:00 Zamora vs Carabobo

15:00 Deportivo Lara vs Portuguesa

15:00 Deportivo La Guaira vs Estudiantes Mérida

15:00 Metropolitanos vs Caracas

Países Bajos - Eredivisie

5:15 Feyenoord vs ADO Den Haag | ESPN Play Sur, Bet365, Watch España

7:30 Utrecht vs RKC Waalwijk | Bet365, Fox Sports 1, Fox Sports Go

9:45 Heracles vs PSV | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN no Brasil

9:45 Emmen vs Willem | Bet365, Fox Sports 2, Fox Sports Go

España - Segunda Division

5:00 Lugo vs Almería ESPN Play Sur, Bet365, Watch

9:00 Mallorca vs Sabadell | ESPN Play Sur, Bet365, Watch

11:15 Ponferradina vs Rayo Vallecano | ESPN Play Sur, Bet365, Watch

11:15 Real Oviedo vs Espanyol | ESPN Play Sur, Bet365, Watch

11:15 Tenerife vs Mirandés | DIRECTV Sports Peru, DIRE…

13:30 Leganés vs Cartagena | ESPN Play Sur, Bet365, Watch

México - Liga MX

17:00 Atlético San Luis vs León | Bet365, ESPN 2

20:45 Cruz Azul vs América | Bet365, TUDN, TUDN En Vivo

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

18:00 New York RB vs Montreal Impact | ESPN Play Sur, Bet365

18:00 DC United vs New England | ESPN Play Sur, Bet365

18:30 Chicago Fire vs Atlanta United | ESPN Play Sur, Bet365

18:30 Toronto FC vs Columbus Crew | ESPN Play Sur, Bet365

18:30 | Philadelphia Union vs Inter Miami | ESPN Play Sur, Bet365

19:00 Minnesota United vs Real Salt Lake | ESPN Play Sur, Bet365

19:30 Dallas vs Orlando City SC | ESPN Play Sur, Bet365

20:00 Colorado Rapids vs Sporting KC | ESPN Play Sur, Bet365

21:00 Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers | ESPN Play Sur, Bet365

21:30 Los Angeles FC vs SJ Earthquakes | ESPN Play Sur, Bet365

21:30 LA Galaxy vs Seattle Sounders FC | ESPN Play Sur, Fox Sports