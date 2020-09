Presidente del Atlético de Madrid quiere juntar a Messi con Luis Suárez: "Con ilusión, todo es posible"

Luego del auspicioso debut de Luis Suárez ante Granada con dos goles y una asistencia, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, sorprendió con su respuesta al ser consultado sobre la posibilidad de juntar nuevamente al 'Pistolero' con Lionel Messi en el equipo 'colchonero'.

“En la vida, si uno quiere... Si Lionel Messi quiere jugar con Luis Suárez yo le digo lo mismo que se dice con los turrones: ‘Que vuelva a casa por Navidad’. Con ilusión, todo es posible”, señaló el titular del Atlético de Madrid en diálogo con la Cadena Cope.

Sin duda, estas declaraciones generaron ilusión en los fanáticos del Atlético de Madrid que el último fin de semana gozaron de la cuota goleadora del uruguayo Luis Suárez con dos de sus tantos en la victoria por 6-1 ante Granada.

Asimismo, el máximo dirigente del Atlético de Madrid entró en detalles sobre la negociaciones para que Luis Suárez fiche por el club, cerrando así el capítulo más importante en su trayectoria.

"Todo ha salido perfectamente bien. Bartomeu es un buen amigo y un gran presidente. En este momento no van bien las cosas en el Barcelona, pero ha actuado como tenía que actuar y no ha pasado nada más. El fichaje no se complicó, el jugador ha jugado donde ha querido jugar”, explicó.

Cabe señalar que para esta temporada, Atlético de Madrid también incorporó a Ivo Grbic, además adquirió la ficha del belga Yannick Carrasco, sin embargo también existieron bajas como el préstamo a Álvaro Morata a Juventus y Santiago Arias al Bayer Leverkusen. Por último vendió a Caio Henrique a Mónaco.