Colo Colo vs Unión Española vía CDF Premium EN VIVO por la fecha 15 del Campeonato Nacional

Colo Colo vs. Unión Española EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentan este miércoles 14 de octubre, desde las 18:30 horas (Chile) y 16:30 horas (Perú), en el Estadio Monumental de Chile por la fecha 15 del Campeonato Nacional de Chile. La transmisión del partido estará a cargo de CDF Premium. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol chileno y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

El equipo de Gabriel Costa no la pasa bien en el Campeonato Nacional. El jugador nacionalizado peruano se mostró optimista en regresar al sendero del triunfo y señaló que la llegada del entrenador Gustavo Quinteros es una motivación para sus compañeros.

En conferencia de prensa, el atacante de la Selección Peruana es uno de los jugadores que mejor rendimiento viene sosteniendo en las últimas fechas del campeonato. Costa señaló que se encuentra bien físicamente y solo quiere apoyar al 'Cacique' a conseguir el objetivo.

"Me sentí muy bien en ese partido, venía preparándome estos meses y pude responder en la cancha. No había podido hablar personalmente con Quinteros, pero me dio la confianza para empezar del arranque y salió todo bien", indicó Costa.

Colo Colo vs Unión Española EN VIVO ¿Cuándo juegan? Miércoles 14 de septiembre ¿Dónde? Estadio Monumental ¿A qué hora? 18:00 hora de Santiago, Chile ¿En qué canal? CDF HD y CDF Premium

Unión Española, por su parte, necesita sumar los tres puntos para no alejarse de los primeros lugares del torneo. Rodrigo González fue habilitado para este encuentro y se perfila como una de las piezas para el equipo titular.



