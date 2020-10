Francia vs Croacia EN VIVO ONLINE por la Liga de Naciones

Francia se enfrenta con Croacia por la Liga de Naciones EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports 2 este miércoles 14 de octubre a la 1:45 p.m. -hora peruana-. El encuentro se desarrollará en el Estadio Maksimir y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Los dirigidos por Didier Deschamps, segundos en el grupo 3 con 7 puntos, suman dos triunfos en los dos últimos partidos ante los "ajedrezados", por lo que el cuadro galo intentará extender esta favorable racha.

Así mismo, Antoine Griezmann, una de las máximas estrellas del vigente campeón mundial, buscará igualar a David Trezeguet como el cuarto máximo goleador en la historia de su selección. El “principito” se encuentra a tan solo dos tantos.

“Durante los últimos tres meses hemos hecho las cosas de forma diferente, hemos intentado nuevas combinaciones para encontrar respuestas antes de cambiar a los preparativos para la Euro", declaró Deschamps en la previa.

Sin embargo, Croacia, tercero con 3 puntos, no piensa dejársela fácil a los "bleus", tras vencer a Suecia. Luka Modric y compañía saben que requieren de una victoria para pelear en el complicado grupo.

"La campeona del mundo nos visita; la mejor selección del mundo, pero queremos ganar a pesar de que será el partido más complicado de esta campaña. No debemos cometer errores, porque Francia castiga cada error. Debemos ser más responsables que ante Suecia, con más disciplina”, señaló Zlatko Dalić.

Posibles alineaciones del partido Francia vs Croacia

Francia: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández; Kanté, Pogba, Rabiot; Griezmann, Mbappé y Giroud.

Croacia: Livaković; Uremovic, Lovren, Ćaleta-Car, Melnjak, Brozovic, Kovacic, Vlasic, Modric; Perisic y Kramaric.

¿A qué hora empieza el partido Francia vs Croacia?

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 2:45 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12:45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2:45 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3:45 p.m.

¿Qué canal transmite el Francia vs Croacia?

Argentina: DirecTV Sports 2

Brasil: Esporte Interativo Plus

Chile: DirecTV Sports 2

Colombia: DirecTV Sports 2

Ecuador: DirecTV Sports 2

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DirecTV Sports 2

España: Be Mad

Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports

Estados Unidos: TUDN, ESPN+

Venezuela: DirecTV Sports 2

Ver partido Francia vs Crocia HOY

Si quieres seguir en Internet el Francia vs Croacia, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.