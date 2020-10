Exjugador del Real Madrid: "Zidane me quería, por eso el club quiso sacar a Jovic"

La relativa paz que tenía el Real Madrid durante el parón por la Fecha FIFA se acabó cuando un exjugador suyo habló en Roma. Borja Mayoral, cedido a préstamo en el club capitalino, reconoció durante su presentación en su nuevo club que Zinedine Zidane quería que su permanencia en el equipo a costa de la salida de Luka Jovic.

"Cuando llegué a la pretemporada con el Madrid, yo iba a salir del club rápido, pero Zidane quería que yo me quedase, yo le decía que tenía que salir para tener más oportunidades. Creo que el club escuchó a Zidane y por eso quería sacar a Jovic", aseguró el delantero de 23 años que llegó a jugar 21 minutos en LaLiga antes de ser traspasado a la Roma.

"Todo se hizo muy tarde, pero al final volví a llamar a su despacho (de Zidane) y le dije que si podía dejarme salir. Pensaba que iba a tener más oportunidades para jugar y crecer con mi fútbol. Al final se hizo, estoy aquí y esto es lo más importante", abundó el canterano del Real Madrid.

Instalada la polémica en España, Borja Mayoral habló con 'El Larguero' de la Cadena Sar y matizó sobre sus palabras que ponían en una situación incómoda a Zinedine Zidane.

"Si le tengo que pedir disculpas al Real Madrid o a Jovic se las pido. No me tenía que haber metido en cosas del Real Madrid. Se está utilizando fuera de contexto una cosa que he dicho. Zidane me transmitió que estaba contento conmigo. Pero yo no hablé con Zidane de Jovic. Ha parecido que le faltaba al respeto a Jovic y no es así", indicó el centrodelantero.

"Tengo mucho respeto por Jovic, es delantero del Real Madrid. He estado mes y medio entrenando con él pero en mi vida he faltado el respeto a un jugador, a un compañero, a Zidane o a un club", agregó Mayoral.

El jugador de la Roma evitó otra polémica cuando le preguntaron si hoy seguiría en el Real Madrid en caso hubiese salido Jovic. "No lo sé, puede que sí o puede que no... iba a jugar en tantos equipos este verano pero estoy feliz en la Roma; estoy donde quiero estar", puntualizó.

Luka Jovic

El delantero serbio fue una de las grandes apuestas de la dirección deportiva del Real Madrid en la pasada temporada. Se pagó 60 millones de euros por su pase al Eintracht Frankfurt, sin embargo, no cuajó por distintas razones. En su segunda temporada de blanco, Jovic aspira a demostrar aquella imagen de goleador implacable que dejó en la Bundesliga.