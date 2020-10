Rivaldo: “Barcelona tiene la oportunidad de enviar al Real Madrid a una crisis inesperada"

Barcelona vs Real Madrid ya acapara la atención de todos los amantes del fútbol, quienes palpitan el cotejo que tendrá lugar este sábado (9 a.m. hora peruana) en el Camp Nou. En ese sentido, Rivaldo, emblemático ex 'blaugrana', no dudó en pronunciarse en la previa del clásico español.



El popular "Rivo" -que militó entre 1997 al 2002 en el Barcelona- considera que el equipo de Ronald Koeman tiene ante sí la inmejorable chance de agravar la situación del Real Madrid.

“El Barza tendrá una gran oportunidad de hacer más grande la crisis del Real Madrid, ya que los merengues han perdido sus dos últimos partidos, ambos en casa. Jugar en el Camp Nou contra un equipo herido por sus últimos resultados es la ocasión perfecta para conseguir una victoria moralizante y dejar a tu rival complicado", señaló inicialmente el también embajador de Betfair.



"Mencioné al comienzo de la temporada que el Madrid tendría una ventaja sobre el Barcelona después de coronarse campeón de La Liga y tener una pretemporada tranquila, pero ahora el Barcelona tiene la oportunidad de responder enviándolos a una crisis inesperada con tres derrotas consecutivas, algo que puede sentir la plantilla del Madrid. Por otro lado, el Real Madrid intentará reaccionar tras esos malos resultados, así que deberíamos tener un Clásico muy emotivo, incluso sin aficionados en la grada”, agregó Rivaldo.

Además, el brasileño señala que el clásico español permitirá que Lionel Messi pueda mejorar su rendimiento tras un inicio de temporada irregular en su nivel de juego.

“Creo que Ansu Fati podría tener un papel clave en este choque, sigo creyendo que será Lionel Messi quien demuestre que sigue comprometido con el club. Ha tenido un verano duro y no está empezando la temporada con la brillantez de otras temporadas, principalmente marcando desde el punto de penalti que no es habitual en su carrera, así que estoy seguro de que tiene aquí el partido perfecto para subir de nivel y demostrar que sigue siendo un jugador que hace la diferencia", sentenció.