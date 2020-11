Ex jugador del Manchester United: "Pogba siempre habla del Real Madrid, es una falta de respeto"

El mediocampista del Manchester United, Paul Pogba, ha sido severamente criticado por Alan Brazil, ex jugador del referido club inglés, por sus referencias continuas de jugar en el Real Madrid.

Y es que el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 ha manifestado en reiteradas ocasiones que uno de sus sueños es jugar en el cuadro español, un hecho nada desapercibido para el ex futbolista.

"Algunos fichajes no siempre son un éxito, lo sé por mi época en el United, donde realmente no funcionó. Pogba no ha hecho lo suficiente para justificar su precio y no ha ayudado a Solskjaer cuando su entrenador realmente ha necesitado", expresó a talkSPORT.

"Lo que no puedo aceptar es que Pogba le falte el respeto a un club como el United. Yo miro al pasado y reconozco que fue un privilegio jugar allí incluso cuando las cosas no iban bien", agregó.

Incluso, Alan Brazil no dudó en mencionar que él mismo llevaría al 'galo' al aeropuerto para que pueda marcharse con rumbo al Santiago Bernabéu. "Siempre está removiendo las aguas, hablando de su deseo de irse al Madrid, cuando lo que debería estar haciendo es intentar triunfar en Old Trafford"

"Yo mismo lo llevaría al aeropuerto de Mánchester para que se fuera. No ha funcionado, no ha sido lo suficientemente consistente, pero le deseo lo mejor y le diría 've y muéstranos lo gran jugador que eres", disparó.

Finalmente, se animó a vaticinar el futuro de Pogba. "El problema ahora es que la pandemia ha arruinado las finanzas incluso de los clubes más grandes y ahora equipos como el Real Madrid y la Juventus no pueden permitírselo. Quizás su mejor opción sea irse al París Saint-Germain", sentenció.