Alejo Ocar, el argentino que renunció a la Juventus porque no homenajearon a Maradona

Diego Armando Maradona no tiene seguidores, tiene devotos. Y uno de ellos es Alejo Ocar, un exfutbolista argentino que decidió acabar su etapa como entrenador de menores en la Juventus al no rendirle un homenaje acorde a 'D10s'.

"Creí que la Juventus era grande. Nunca más voy a trabajar para ese club. Ningunearon a Maradona, solo un gol en Twitter pusieron. El máximo ídolo de ellos es (Omar) Sívori, argentino. Juventus le faltó el respeto al fútbol", señaló Ocar al programa radial PipíCucú (Late 93.1).

"(Con la renuncia) pierdo a nivel económico y de cartel, porque es la Juventus, pero no me arrepiento. Me salió el maradoneano de adentro. Vivo para el fútbol por inspiración de Maradona, soy un loco de amor por el fútbol gracias a él", abundó.

Alejo Ocar no se quedó corto y puso al que ya es su exclub a la altura de Los Pumas, la selección argentina de Rugby que apenas se puso un crespón negro en homenaje a Maradona. "Los Pumas nunca me representaron. Para mí, Juventus entra en la misma lista que Los Pumas. Impresentable lo que hicieron", sentenció.

Cabe destacar que, en homenaje a Maradona, el actual campeón de la Serie A subió a Twitter un gol de tiro libre suyo en un Napoli-Juventus, además de hacer un minuto de silencio en su juego ante Empoli y aplaudir a Diego Armando en el minuto 10 del partido.

Alejo Ocar, surgido en la cantera de Lanús, jugó en clubes menores de España, Marruecos, Suecia y Alemania antes de colgar los chimpunes a los 32 años. Luego un par de temporadas en el FC Djursholm de la segunda de Suecia, fue reclutado por la Juventus para su campus en el país nórdico.