Gianluigi Buffon y el peor partido de su carrera: "Pienso cuatro veces por semana en esa noche"

El arquero de la Juventus, Gianluigi Buffon, es toda una eminencia del arco en el mundo del fútbol. Su larga trayectoria como portero profesional lo avalan: multicampeón con Juventus así como campeón del mundo con Italia en 2006.

Sin embargo, como todo ser humano, Buffon también ha sabido masticar dolorosas derrotas. En una entrevista con L'Équipe, confesó cuál fue el peor rendimiento en un cotejo y que tan duro fue para él.

"Es un partido en el que pienso al menos tres o cuatro veces por semana. Me despierta muchos lamentos", expresó Buffon entorno al duelo entre Paris Saint-Germain y Manchester United por los octavos de final de la Champions League. Los franceses cayeron 3-1 en el Parque de Los Príncipes (doblete de Rashford), y con ello, los ingleses sentenciaron su acceso a la siguiente fase.

"Estaba seguro de que esta temporada habríamos llegado a la final, de eso estaba seguro. En Mánchester ganamos un partido enorme (2-0 con tantos de Kimpembe y Mbappé) con una gran demostración de fuerza. Y lamentablemente me culpo de un error increíble. Un fallo que, con la experiencia que tuve, no debería haber cometido", agregó.

"Creímos que era un trámite y me dejé llevar. Era como si ese partido fuera de poco valor porque ya habíamos ganado 2-0 en el partido de ida y ellos, los pobres, tenían dos jugadores disponibles y nueve jóvenes. No era el Buffon habitual. No tenía la fuerza ni la energía y yo también me dejé llevar", detalló.

Finalmente, alabó el nivel que actualmente posee PSG y confía en que dicho error no se volverá a cometer. "No le falta nada al PSG. Es un gran equipo que puede ganar contra cualquiera. Es uno de los pocos equipos que puede vencer a todos sus rivales. Si hubo un peligro entonces era dar algunas cosas por sentadas. Pero con la llegada de Leonardo, que tiene una cultura italiana, este tipo de riesgo ha desaparecido", concluyó.