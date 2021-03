Joachim Löw anunció que dejará de ser entrenador de Alemania tras la Eurocopa-FOTO

Este martes, y con mucha sorpresa, el propio Joachim Löw anunció mediante un comunicado que dejará de ser entrenador de la Selección de Alemania tras la Eurocopa de naciones a celebrarse a mediados de este año. El alemán dejará el cargo luego de 15 años que comenzaron allá por el 1 de agosto del 2006.

"Doy este paso muy conscientemente, lleno de orgullo y enorme gratitud, pero al mismo tiempo sigo muy motivado cuando se trata del próximo torneo del Campeonato de Europa. Orgulloso, porque para mí es algo muy especial y un honor estar involucrado en mi país”, indicó en la primera parte del pronunciamiento oficial.

“Y porque he trabajado con los mejores futbolistas del país durante casi 17 años y los apoyé en su desarrollo. Tengo grandes triunfos asociados con ellos y derrotas dolorosas, pero sobre todo muchos momentos maravillosos y mágicos, no solo ganar la Copa del Mundo de 2014 en Brasil. Estoy y seguiré estando agradecido con la DFB (Federación de Alemania), que siempre me ha brindado a mí y al equipo un entorno de trabajo ideal”, sentenció.

Al parecer, los irregulares resultados obtenidos en el Mundial Rusia 2018 donde no pasó la primera ronda luego de consagrarse en Brasil habrían ido deteriorando la relación entre Löw y la directiva. De igual forma, Joachim resaltó que a pesar de la decisión tomada sigue concentrado en obtener el título de la Eurocopa 2020 qué por la pandemia se jugará en este 2021.

"Para el próximo Campeonato de Europa, Todavía siento la voluntad incondicional, así como una gran energía y ambición. Haré todo lo posible para que nuestros fanáticos estén felices y tengan éxito en este torneo. También sé que esto se aplica a todo el equipo ", finalizó.

Jürgen Klopp parte como el principal candidato para ser su sucesor

Tras la decisión tomada por Joachim Löw, ahora la Selección Alemana saldrá en la búsqueda de un reemplazante que esté a la altura. En ese sentido, Jürgen Klopp parte como el principal candidato para asumir este cargo luego de su exitoso paso por Liverpool donde consiguió una Premier League luego de 30 años y la sexta Champions League del club.