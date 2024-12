Low y sus últimas declaraciones como DT de la Selección Alemana

La Eurocopa viene regalando grandes partidos y deparando muchas emociones. Ahora último, uno de los grandes encuentros que regaló fue el I nglaterra vs Alemania , en donde el equipo de ‘Los tres leones’ dio el golpe y se metió a cuartos de final.

El destacado entrenador alemán cerró una etapa de 15 años y vaya que tuvo emotivas declaraciones en conferencia de prensa en donde lamentó no poder llegar con la excampeona del mundo.

“Quizás nos faltó experiencia en algunas situaciones. En todos los partidos hemos tenido momentos de no ser suficiente efectivos, incluso contra Portugal. Tenemos calidad, pero ha habido momentos en los que no hemos impuesto nuestro juego y con eso te pueden penalizar y eliminarte”, declaró Low .

Luego, el alemán agregó lo siguiente: “En cuanto nos han marcado sabía que iba a ser muy difícil darle la vuelta. Me he ido al vestuario muy decepcionado. No hemos tenido ese golpe de suerte al final para empatar el partido".