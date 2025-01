Bayern venció 3-1 a Dortmund y se quedó con la Supercopa de Alemania

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Se complicó en la salida del Dortmund, pero Gnabry no estuvo fino. Se salvó el local.

Ambos equipos no se guardan nada. Pronto, podría llegar la apertura del marcador.

Coman no dudó en pegarle al esférico, pero su disparo chocó en un defensor del Dortmund.

54' No se rinde el Dortmund

58' Dortmund va más decidio al arco de Neuer. No tiene el balón el Bayern.

Pase en corto para Reus y el atacante no dudó en sacar un misil al ángulo para descontar en el marcador.

Error en salida del Dortmund y Lewandowski no desaprovechó para marcar su dobete.

Borussia Dortmund quiere dar la sorpresa ante el Bayern

Por su parte, Bayern Múnich no pudo comenzar la Bundesliga con una sonrisa. A pesar de las expectativas empató 1-1 ante el Monchengladbach . Julian Nagelsmann señaló que si pierden en la final habrá muchas preguntas sin respuestas en el club.

"Creo que soy un tipo experimentado, pero siempre se trata de ganar y perder. Si ganas, no habrá preguntas. Si pierdes, habrá muchas preguntas. Así que al final tenemos que ganar", señaló el estratega del Bayern Múnich en conferencia de prensa.

México:Blue To Go Video Everywhere, Sky HD