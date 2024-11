Koeman: "Económicamente no podemos competir contra el City, United o PSG"

Al respecto, quien no dudó en responder a la interrogante de qué opina de estas movidas en el 'Viejo Continente' fue nada menos que el holandés Ronald Koeman .

"Por un lado lo entiendo, porque los aficionados quieren lo mejor para este equipo, pero hay que ser realista. Económicamente no podemos competir con City , United o París . Hay que trabajar para cambiar cosas", declaró el DT del Barcelona en su última conferencia de prensa.

Además, Koeman agregó lo siguiente: "Me parece una locura y unas cifras absurdas pagar tanto dinero por un jugador viendo cómo está el mundo. Faltan pocos días para dar salida a jugadores que quieren jugar en otros equipos. Pjanic es uno de los jugadores que está buscando. Su actitud es muy buena y por eso entra en la lista".

Koeman habló sobre el movido mercado de pases del fútbol europeo.

El estratega 'culé' también toco el tema de los jugadores con los que tiene actualmente. "Hay jugadores que es muy complicado que tengan minutos y no es bueno. Es imposible tener 32 jugadores de plantilla. He hecho el curso de entrenador, pero no con 32 jugadores", cerró Koeman.