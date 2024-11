Ole Gunnar Solskjaer confirmó debut de Cristiano Ronaldo ante Newcastle

"Indudablemente, estará en el campo en un tiempo no especificado en el futuro, eso es positivo", declaró el técnico del United. "Ha tenido una excelente pretemporada con la Juventus, se ha desempeñado bien y ha tenido una excelente semana con nosotros", enfatizó.

Cristiano Ronaldo debutará con Manchester United.

Por otra parte, Solskjaer aclaró que Ronaldo no es tratado de manera diferente a otros jugadores de la plantilla. Es una de las razones por las que ciertos aficionados de 'Los Diablos Rojos' estiman que no hay certeza de que el máximo goleador en la historia del Real Madrid y la selección lusa inicie el partido este sábado a las 9:00 (hora peruana).

"Él sabe que yo decido si juega o no. Mi trabajo es dirigirlo. Pero nos conocemos, él tiene la determinación propia de ser el mejor. No tengo que alentarlo en eso", manifestó. "Necesito sacarle el máximo partido a Cristiano y eso viene de la comunicación. Pasamos un par de años colectivamente en el equipo y todos nos conocemos. No querría que le dijera qué hacer, ya tiene la dedicación y necesita ser el más eficaz", apuntó.