Andrés Iniesta apuesta por Xavi como entrenador de Barcelona

Los malos resultados de Barcelona en el arranque de la temporada obliga a crear cuestionamientos y exigir la salida de Ronald Koeman . Xavi Hernández apareció como una de las opciones para ocupar el banquillo con el apoyo de muchos de sus ex compañeros.

Andrés Iniesta salió al frente para opinar que en uno de los caso se haga oficial una salida de Koeman no existen dudas que su gran amigo debería estar en ese lugar del campo direccionando al equipo para levantar cabeza en el torneo.

"Yo creo que sí. Si me preguntas si me imagino a Xavi en el banquillo del Barça, sin que se malinterprete como dices con que tenga que ser ahora, todo el mundo coincidiría en que sí. Sobre todo porque se ha estado preparando y está capacitado. Tiene la confianza para afrontar ese reto", dijo.

"El entrenador del Barça sabe que siempre está predispuesto a todas las situaciones. El momento en el que entró el míster, está claro, no fue fácil, ni lo es ahora. Todo necesita su periodo. Ojalá tenga suerte y el equipo encuentre esa línea y buenas sensaciones, que seguro que lo hará", destacó. Iniesta.

"Lo que me gustaría, y lo que creo que haré, es sacarme el título de entrenador. Hacer planes a largo futuro es complicado porque no sabes qué capacidades tendrás para hacer una cosa u otra, el sitio en el que podrás estar, la gente que estará en ese lugar para contar contigo o no".