Mario Salas reveló que le gustaría dirigir en la Premier League

"La verdad que yo siempre he tenido un sueño ah. Más que el equipo, me gustaría en Europa, en la Premier League sabiendo que es difícil y complicado. Me gustaría en Europa, en el 'Viejo Continente'", fue lo que declaró el 'Comandante'.

Además, Mario Salas agregó lo siguiente: "Me gusta mucho la Premier League. Yo siempre lo he dicho, me gusta desde mucho antes, desde antes que se dé este furor. Me entusiasma mucho. Siempre me ha gustado. Lo encuentro pasional. Tuve la posibilidad de ir cuando se jugó con Everton y fui una semana antes para ver los trabajos de las divisiones menores".