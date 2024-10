¿Cuál es la diferencia entre el Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA?

En medio de las emociones por los resultados de la ceremonia, los hinchas se preguntan, en otros casos se confunden, con The Best , el premio que otorga la FIFA a los futbolistas que sobresalieron en la temporada.

A continuación, te presentaremos la diferencia entre el Balón de Oro y The Best, dos premios importantes para el fútbol y que a todo futbolista le gustaría tener en su vitrina personal.

En el 2009, el premio FIFA Best Player of the Year y el Balón de Oro se unificaron con el objetivo de incluir a todos los jugadores del mundo, sin importar en qué liga jueguen. En el 2010 nació el Balón de Oro de la FIFA.