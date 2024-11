Lewandowski aclaró el malentendido que tuvo con Messi: "Su discurso me conmovió"

Robert Lewandoswki había sorprendido a los medios europeos por unas declaraciones contra Lionel Messi tras haber recibido elogios del argentino. El futbolista del PSG había pedido que le entreguen el premio de edición 2020 al polaco y su mensaje fue criticado por todo el mundo. Debido a los malos entendidos, el delantero del Bayern Múnich tuvo que salir a desmentir su polémica expresión ante el actual mejor jugador del mundo.

"Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, comentó el goleador del equipo bávaro. Luego, este último martes quiso poner en claro que las cosas no fueron como muchos hinchas, periodistas y futbolistas señalan.

“Se están malinterpretando. Nunca dije que las palabras de Messi no fueran sinceras. Al contrario. Su discurso en el acto de París, en el que expresó que, en su opinión, me merecía el Balón de Oro 2020, me conmovió y me hizo feliz de verdad”, aclaró el atacante en el programa polaco 'Moc Futbolu'.

El jugador del mejor equipo alemán aprovechó la entrevista para decir que su relación con Messi es buena y existe un respeto de por medio. "Con mi declaración, solo quería expresar que, por supuesto, estaría muy feliz si se escucharan las palabras de Messi. Respeto y aprecio a Lionel Messi más allá de toda medida y una vez más lo felicito por ganar el Balón de Oro 2021”, agregó.

Por último Lewandoswki no quiso esconder más su secreto y reveló que estuvo triste por no haber alcanzado el primer lugar en el botín de oro. "Hablando de mis sentimientos y mis emociones pasé un mal momento la semana pasada. No voy a engañar, sentí tristeza. No fue fácil jugar sin esa felicidad que me faltaba. Estoy contento que no nos tocó un partido en este tiempo”, concluyó.