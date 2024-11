Braithwaite narró su difícil relación con su padre: "¿Realmente me quiere?"

Martin Braithwaite es uno de los jugadores que deja la vida en el campo. Pelea cada balón, presiona a los centrales rivales y no tiene problemas en retroceder a su campo para cumplir labores defensivas. El delantero del Barcelona señaló que conoce sus limitaciones, por esa razón trabaja el doble.

"Mi padre… lo he dicho muchas veces. Fue muy duro conmigo cuando era niño. Y como era un niño era muy complicado para mí. Yo no entendía el por qué, porque cuando tu padre es muy duro contigo empiezas a pensar y a hacerse preguntas como: ¿realmente mi padre me quiere?", narró Braithwaite.