Real Madrid vs Barcelona: jugadores no jugarían Supercopa en Arabia por falta de vacunas

Resulta que varios jugadores de Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Atlético Madrid no cuentan con vacuna alguna y otros no cuentan con las vacunas necesarias. Teniendo en cuenta ello no podrán ingresar a Arabia Saudita que exige al menos dos de las vacunas contra la Covid-19. ¿Los dejarán entrar? El gobierno -familia real- saudí no se ha pronunciado al respecto y quedan 4 días para el Superclásico español en tierras árabes.