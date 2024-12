Diego Simeone: "Con Luis Suárez hablé y sabe lo que pienso de él"

Todo sucedió cuando el "Cholo" decidió cambiar al "Luchito" en un partido que el Atlético Madrid iba empatando y tenía la necesidad de sumar los tres puntos. El ex Barcelona soltó una frase cuando dejaba el campo que fue captada por las cámaras de televisión. "Siempre me saca a mi este pelotu..".

"Hablamos hace dos meses de lo que pienso de él, de lo importante que es para nosotros y las situaciones que se generan con o sin él en el campo. No hay mucho más que hablar, lo que hablé con él, él lo sabe, y no fue ayer, fue hace dos meses", dijo en conferencia Simeone.

Por otro lado, el técnico argentino se mostró con la confianza que el equipo sabe levantar momentos complicados y a pesar de que el presente no es los mejores el tiempo puede hacer crecer sus virtudes.

"El año pasado en marzo todos pensaban que no íbamos a salir campeón y el equipo tuvo rebeldía, fortaleza y equilibrio para sostener el momento de dificultad, cuando se acortaron los puntos de ventaja y no salir campeón era un fracaso. Y se salió campeón. El año anterior, en plena pandemia, estábamos muy lejos de la Champions y volvimos a responder. Creo en el equipo, en los futbolistas, sé las personas que tengo y no tengo duda de que van a responder bien".