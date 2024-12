¡Van por todo! Pep Guardiola en la mira de Selección top de Europa

Todo indica que Pep Guardiola pasará a dirigir una selección top luego de su paso por Manchester City . Varias son las interesadas pero solo una ha tomado paso firme sobre el técnico español, no se va a Brasil ni Argentina, su destino estaría en Países Bajos, el país de Johan Cruyff , desde el 2023 que finaliza su contrato con Manchester City.

Por lo pronto, Países Bajos ha mostrado interés en el español pero nadie en el entorno de Pep Guardiola se ha referido al respecto, además él sigue dirigiendo a Manchester City y no piensa dejar el equipo hasta que acabe su contrato de acá a un año más. Por otro lado, el mismo DT ex Bayern Múnich y ex Barcelona se ha referido a qué hará luego de dirigir a los ingleses.