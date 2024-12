Andrés Iniesta cerca al retiro se crea perfil de trabajo, ¿a qué piensa dedicarse ahora?

En la nueva red social que se estrenó Andrés Iniesta dio una descripción bastante particular en la que muestra sus pasiones y ambiciones laborales: "El fútbol es mi vida. Es mi pasión. Y lo será siempre. HE cumplido todos los sueños que tuve cuando era un niño, cuando solo quería jugar al fútbol. Me gusta pensar que, a través del deportes y sus valores, podemos mejorar la vida de las personas. Estoy enamorado de mi familia y me ilusionan todos los proyectos empresariales en los que estoy involucrado."