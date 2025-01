FC Barcelona: ¿Se junta la generación dorada con Andrés Iniesta?

En una entrevista con una radio en Catalunya, Andrés Iniesta confesó su deseo de llegar al club y seguir aportando lo mejor de él: "En 2023, si Dios quiere y tengo motivación, podría seguir otro año jugando. No sé qué pasará en el futuro, pero me encantaría en algún momento de mi vida volver al Barcelona. No sé en calidad de qué, ni para qué me prepararé. Pero volver a casa y ayudar de otra manera que no sea jugando al fútbol también me gustaría"