The Strongest venció 2-0 a Oriente Petrolero en su estreno de la Liga Boliviana 2022

El 'Tigre' rugió en casa. The Strongest fue más que Oriente Petrolero y le ganó 2-0 en el Hernando Siles de La Paz por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Boliviana 2022 . Rodrigo Amaral fue la figura y marcó los dos goles del partido.

90' El árbitro pita el final del partido. Ha ganado The Strongest.

77' Esto no va parar. La lluvia no será impedimento para continuar el partido y The Strongest saborea el triunfo.