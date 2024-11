Robert Lewandowski y sus ofertas en caso de abandonar el Bayern Múnich

Robert Lewandowski no está nada feliz en el Bayern Múnich. Esto se debe a que el conjunto alemán no le ha ofrecido una renovación de contrato al polaco, por lo que está dispuesto incluso a salir del equipo este verano europeo. "Puedo confirmar que aún no hay ningún contacto con ellos", declaró Pini Zahavi, agente del atacante.