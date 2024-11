Real Madrid vs. Barcelona: ¿Quiénes son los futbolistas que debutarán en Clásicos?

Por otro lado, Nico González enfrentarán por primera vez al Real Madrid . El futbolista no eran tomado en cuenta por Ronald Koeman , por lo que vio acción frente al conjunto 'Blanco' en la primera rueda. Ahora, el panorama es distinto y podría comenzar a escribir su propia historia en los Clásicos del Fútbol Español.

En el Real Madrid, gran parte del equipo que enfrentó a los 'Azulgranas' en la primera rueda se repite. Salvo el reemplazante de Karin Benzema y Ferland Mendy, Carlo Ancelotti repetirá prácticamente el esquema y los protagonistas. No obstante, hay un futbolista que estará en el banquillo de suplentes y causa extrañeza que desde su llegada al equipo de la capital, no haya disputado este tipo de encuentros. Hacemos referencia a Eden Hazard. El belga, asediado por las lesiones, no ha podido jugar aún Clásicos frente al Barcelona por lo que se espera que esta vez pueda ver acción.