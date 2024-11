¡Sin Cristiano no pueden! Manchester United sufrió para empatarle a Leicester City

Duro encuentro para Manchester United que apenas empató 1-1 ante Leicester City con un Old Trafford repleto pero que ni aún así pudo ganarle a los 'Fox'. Este resultado refleja el bajo nivel del club 'Red Devils' que con este resultado son sextos en la tabla, cabe resaltar que Cristiano Ronaldo no jugó el partido por una gripe.

Manchester United vuelve a la Premier Leagu e tras el parón por fecha FIFA. El equipo de Cristiano Ronaldo no la viene pasando nada bien en el certamen inglés, por lo que necesita ganar estos tres puntos ante Leiceste r para ir posicionándose entre los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones.

Para esta jornada, una de las grandes bajas que tendría Manchester United sería Cristiano Ronaldo , quien no ha estado en los últimos entrenamientos del equipo tras su actuación con la Selección de Portugal por el repechaje europeo .

Manchester United y su último entrenamiento de cara al partido ante Leicester. Foto: Prensa Manchester United.

Es preciso indicar que la presión recae sobre Manchester United , ya que de no lograr la victoria se estaría alejando de manera considerable de la zona de clasificación directa a la UEFA Champions League. De momento, el plantel de Cristiano Ronaldo es sexto y está en zona de Conference League.

El partido entre Manchester United vs. Leicester por la Premier League se llevará a cabo este sábado 2 de abril a las 11:30 horas de Perú (16:30 horas GMT) en el Old Trafford. De igual manera, te damos a conocer los demás horarios para los diferentes países:

El partido de Premier League entre Manchester United vs. Leicester se transmitirá en vivo por Star Plus en todo el territorio latinoamericano. No obstante, hay canales oficiales que llevarán las imágenes de este compromiso para distintos países: