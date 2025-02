Jefferson Cáceres y su pedido a Oscar Ibáñez: "Espero estar en la convocatoria"

PUEDES VER: Se suspendió partido entre Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2025

Jefferson Cáceres vive días de ilusión tras su reciente fichaje por el Sheffield United , equipo que milita en la segunda división del fútbol inglés. Con su talento y proyección, el ex jugador de FCB Melgar se perfila como una de las futuras promesas del fútbol peruano . Su llegada a una de las ligas más competitivas del mundo representa un paso importante en su carrera y una oportunidad inmejorable para captar la atención del comando técnico de la selección peruana.

"La selección es uno de los objetivos que me he trazado este año. Estoy en comunicación constante, a veces me escriben para preguntarme como voy. Considero que puedo aportar a la selección, pero esas cosas escapan de mi mano, voy a estar preparándome pero solo queda esperar.", declaró el futbolista peruano para GOL PERÚ.