Vidal explotó tras ácida pregunta de periodista: "No tiene nada que ver con lo que me interesa"

HOY martes, selección chilena recibirá a Ecuador en un partido que se perfila para dejar grandes emociones ya que el elenco dirigido por el técnico Ricardo Gareca aún no desiste en su objetivo de poder alcanzar un boleto a la Copa del Mundo 2026 . Precisamente, Arturo Vidal uno de los referentes de la 'Roja' habló en la antesala de este encuentro.

El 'King' señaló que el cuadro sureño está totalmente mentalizado en poder ganarle a la 'Tri' en Santiago para no decirle adiós al Mundial 2026. Por su parte, en una de las preguntas que se le realizó, el mediocampista no dudó en mostrar su incomodidad con un periodista y remarcó que todo el grupo tiene el compromiso de poder superar este mal momento en las clasificatorias sudamericanas.

Arturo Vidal vivió un tenso momento con periodista previo al partido ante Ecuador/Foto: AFP

"¿Quién crees que es el mayor responsable de la situación de la Roja actualmente? ¿Los jugadores o el técnico? ¿Crees que no se consideró a otros futbolistas?", fue la interrogante del hombre de prensa al volante de la 'Roja'.

Bajo esa premisa, fiel a su estilo, el jugador de Colo Colo respondió que actualmente la responsabilidad del mal presente de Chile en las Eliminatorias 2026, no recae en un solo seleccionado o integrante del cuerpo técnico, ya que todos se encuentran enfocados en poder revertir este momento.

"Yo creo que es una pregunta que no tiene nada que ver con lo que me interesa a mí en la selección. ¿Cómo voy a decir quién es el responsable? La selección es de muchos jugadores, de entrenadores que han pasado. Es una pregunta que no tiene nada que ver con lo que tenemos por delante. Tenemos un partido a muerte", sostuvo.