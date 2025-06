Alexis Sánchez dejó rotundo mensaje tras eliminación de Chile al mando de Gareca: "Está..."

Ricardo Gareca no logró poner a Chile en zona de clasificación al Mundial 2026, por lo que, a falta de dos jornadas, se despidieron de la chance de llegar a la Copa del Mundo que se jugará en Norteamérica. Ante este panorama, uno de los referentes que no calló fue Alexis Sánchez, que dijo de todo durante entrevista con periodista.

El popular 'Niño Maravilla' es uno de los futbolistas de la catalogada "Generación Dorada" de Chile. Para este duelo ante Bolivia, el jugador de Udinese se puso al hombro al equipo, pero no bastó con su experiencia para sacar un resultado positivo sobre los más de cuatro mil m.s.n.m.

Luego del pitazo final que hundió a Chile en el fondo de la tabla de las Eliminatorias, Alexis Sánchez tomó la palabra ante las consultas de un periodista y dijo de todo por esta eliminación hacia el Mundial 2026. Culpó desde la ANFP hasta los jugadores que estuvieron en cancha, por lo que espera una reacción de los altos mandos.

"Tener responsabilidad, empezando por mí. El recambio está hace 3 años. La generación dorada ya terminó hace tiempo, está enterrada. Solamente quedo yo. Me encuentro bien y quiero ayudar a los jóvenes. Pedir disculpas a la gente de Chile. Tenemos que trabajar desde la ANFP, llevo 20 años en la selección y nunca había vivido esta situación. Mucha pena. Esto es fútbol. Me veo en la selección, ayudando a la ANFP y a Chile. Me voy triste y caliente. Chile no se merece esto. Es una responsabilidad de todos. Se hicieron muy mal las cosas, se ve en cómo jugamos", expresó Alexis Sánchez a Chilevisión.

(VIDEO: Chilevisión)

¿Alexis Sánchez jugará las Eliminatorias al Mundial 2030 con Chile?

De momento, Alexis Sánchez tiene la convicción de seguir defendiendo la camiseta de Chile. Sin embargo, es claro indicar que el atacante bicampeón con 'La Roja' en la Copa América tienen 36 años, por lo que para el Mundial 2030 tendrá 41 años. Todo dependerá del estado físico del jugador y las decisiones del comando técnico que designe la ANFP.