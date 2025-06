Ricardo Gareca recibió crudo calificativo de mundialista chileno tras eliminación: "Es un..."

Bolivia y Chile se enfrentaron por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 en un duro partido desarrollado en el Estadio Municipal de El Alto. ‘La Roja’ tenía la obligación de conseguir un resultado favorable; sin embargo, no fue así y terminó despidiéndose del sueño, siendo Ricardo Gareca uno de los más criticados.

Y es que el ‘Tigre’ no pudo salvar al combinado chileno de la eliminación a falta de dos jornadas, por lo que los cuestionamientos en su contra no tardaron en aparecer. En ese contexto, un exmundialista con la selección chilena no dudó en pronunciarse tras este duro momento.

¿Qué dijeron en Chile sobre Ricardo Gareca?

Marcelo Vega, exmundialista chileno en el año 1998, habló en TNT Sports sobre el presente de ‘La Roja’ y criticó duramente al entrenador argentino, quien terminó renunciando al cargo luego de haber quedado sin chances a la Copa del Mundo.

"Esto viene cuando tú tienes un técnico que en los últimos 24 partidos, contando Vélez, ha ganado 2 partidos. O sea de qué estamos hablando. Es un tipo entregado, confundido, terco como él lo dice, que se burla de nosotros, porque creo que se burló cuando dijo que quería estar 4 años más, que se pone a tomar mate al lado de la cancha al lado de su hijo", dijo.

En esa línea, indicó que las actitudes que tenía el ‘Tigre’ era de una persona que no estaba comprometido del todo, por ello, no dudó en dejar una contundente frase sobre el trabajo del técnico..

"Eso demuestra que no está trabajando y que no está comprometido. Tiene que haber un compromiso con la selección y los reflejos se ven en cancha. No es de ahora. Yo creo que estaba muy confundido, entregado, estaba esperando que terminara este partido y él ya lo sabía (que se iba a ir), Milad ya lo sabía también. Lamentablemente no se pudo ir antes para poder algo más, porque yo creo que teníamos jugadores para hacer algo más", resaltó.

Video: TNT Sports

¿Cuándo es el próximo partido de la selección chilena en las Eliminatorias 2026?

Luego del partido en El Alto ante la selección boliviana, Chile de Ricardo Gareca enfrentará a Brasil por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026, el próximo 9 de septiembre.