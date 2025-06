DT de Christian Cueva en Emelec recibió terrible noticia tras quedar al borde del descenso

Emelec de Christian Cueva pasa un mal momento en la Liga Pro de Ecuador, luego de que una serie de malos resultados los llevase a disputar en los últimos lugares de la tabla. Recientemente, el 'Bombillo' empató 1-1 ante Universidad Católica, con gol de 'Aladino' y tras este resultado la directiva tomó una firme medida con el DT Jorge Célico.

DT de Christian Cueva recibió terrible noticia tras estar al borde del descenso

Resulta que, tras la mala racha que los ha llevado a estar en zona de descenso, Emelec tomó la decisión de no continuar con el proceso de Jorge Célico. De esta manera, 'Aladino' se quedará sin uno de los personajes del club que más confiaron en su llegada.

La noticia fue confirmada por el mismo entrenador mediante una entrevista con el medio ecuatoriano Mundo Deportivo EC y, además, reveló que se enteró mediante un mensaje por WhatsApp.

"Me enteré anoche, increíblemente por chat, 11:30 de la noche me escribió el presidente del club diciéndome que no me presente, que mi puesto estaba en disponibilidad. Me notificaron vía WhatsApp, realmente vergonzoso, pero así fue", expresó.

Video: Studio Fútbol

De igual manera, el estratega argentino aseguró que deja un equipo bien armado para los duelos que se vienen. "Estoy dolido con todo eso, pero, con la tranquilidad necesaria de haber hecho bien las cosas, de dejarles un equipo competitivo armado. Estoy seguro de que Emelec va a salir adelante", añadió.

Jorge Célico se despidió de Emelec

Luego de hacer oficial su salida, el entrenador utilizó su red social de Instagram para despedirse del club y de su afición con un emotivo mensaje, luego de su llegada a inicios del presente año.

"¡Gracias por tu grandeza Emelec! Fin de un ciclo en el cual hemos conocido grandes profesionales y en el que tratamos día a día de poner a un grande donde se merece. Siempre lo dije y lo pensé “no es como empieza sino cómo termina”. A descansar en familia y esperar lo que viene", publicó.

Emelec está en puestos de descenso

Emelec tuvo la oportunidad de salir de los últimos lugares en su último partido, ya que gracias a un gol de penal ejecutado por Christian Cueva se pusieron adelante en el marcador ante Universidad Católica. No obstante, se dejaron empatar en los minutos finales.

De esta forma, pese a la gran inversión que realizaron en los fichajes, el conjunto 'Eléctrico' no ha logrado levantar cabeza y se mantiene en la decimocuarta posición de la tabla y si no revertir su situación podrían pelear la ronda de descenso.