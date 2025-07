Purga en Boca Juniors: Los 4 futbolistas que no serán tomados en cuenta por Russo

El último miércoles 23 de julio Boca Juniors tuvo otro fracaso histórico en lo que va de la temporada. El Xeneize fue eliminado de la Copa Argentina de forma muy temprana y los cuestionamientos empezaron a llegar con más fuerza. Hay algunos jugadores señalados por su bajo rendimiento y a estas horas se filtraron el nombre de cinco futbolistas que no serán tomados en cuenta por Russo.

El primero en irse de Boca había sido el mediocampista argentino Esteban Rolón, quien tras saber que no está en los planes de Miguel Ángel Russo decidió desvincularse pese a tener contrato por una temporada más. ¿Quiénes son los otros futbolistas borrados por el DT?

De acuerdo al medio Infobae, Miguel Ángel Russo ya les avisó a otros jugadores que no serán tomados en cuenta para que vayan buscando un nuevo equipo. En ese panorama, Sergio Romero, Cristian Lema, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi están en la lista negra del Xeneize.

En el caso de Marcos Rojo, el jugador ha sido vinculado con Estudiantes en las últimas semanas. Incluso salió a hablar Verón, quien confirmó que quiere volver al 'Pincha'. "Tuve una conversación con Marcos. Encima comparto un grupo, campeones de Copa Libertadores. Conmigo no es personal, no es el problema. Él hizo saber que quiere volver".

Sobre Lema, el futbolista no viajó a Estados Unidos para el Mundial de Clubes y Russo tiene claro que hay otros jugadores por delante de él. Lo mismo para con Saracchi. El uruguayo es otro de los prescindible y el DT apostó por Frank Fabra en el último partido y con ello, quedó más que claro que no está en sus planes.

Finalmente, está el arquero Sergio Romero. A estas altura en Boca es considerado el cuarto arquero y, además, tiene una muy mala relación con la hinchada azul y oro. Se habla de que podría irse a Newell's tras la salida del tico Keylor Navas.

¿Qué pasará con Luis Advíncula?

Si bien es cierto en un primer momento informaron desde Argentina que Luis Advíncula no estaba en los planes de Russo, hasta el momento no se ha comunicado al jugador que busque otro equipo. El peruano quiere ganarse un lugar en el once titular.