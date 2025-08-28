- Hoy:
¡Batacazo! Jean Pierre Rhyner remece el mercado y firma por club campeón hasta 2027: "Seguridad"
El defensa suizo-peruano, Jean Pierre Rhyner, da la sorpresa a millones de aficionados al estampar su firma con mítico club hasta la temporada 2027.
Novedades en el mercado de pases a mediados de este 2025. Y es que ahora Jean Pierre Rhyner, futbolista suizo-peruano que fue considerado en su momento por Ricardo Gareca para la selección peruana, ha dado la gran sorpresa al firmar contrato con mítico club hasta la temporada 2027.
PUEDES VER: Gianluca Lapadula tomó radical medida tras no ser convocado a la selección peruana: "A punto de…"
Como se conoce, este jugador ha hecho toda su carrera en el exterior, pasando por clubes de Suiza, España, Portugal, entre otros. Ahora, uno de los equipos con bastantes décadas de historia ha confirmado su firma para que sea un factor clave en la zona defensiva por las próximas temporadas.
Jean Pierre Rhyner firmón con FC Vizela de Portugal
Jean Pierre Rhyner llegó a FC Vizela en la temporada 2024 con la esperanza de tener continuidad y consolidarse en el once titular. Tras su gran rendimiento a lo largo de las jornadas, el club luso tomó la decisión de extenderle el contrato hasta el 2027. De esta manera, el jugador se mantendrá en la Segunda División de Portugal con la esperanza de ascender a Primera.Jean Pierre Rhyner firma con Vizela hasta el 2027.
"Seguridad reforzada. Rhyner es Vizela para FC Vizela hasta 2027. Más que una elección, es un sentimiento. Por nuestra historia", escribió FC Vizela en redes sociales para anunciar la buena nueva a todos sus aficionados.
FC Vizela estuvo cerca del ascenso
En la pasada temporada, Vizela terminó en el tercer lugar de la clasificación general de la Segunda División de Portugal y pudo afrontar el duelo clave de ascenso ante AFS. Lamentablemente para los intereses de Jean Pierre Rhyner, el equipo de nuestro compatriota perdió 5-2 en el marcador global, por lo que ahora se cobrarán su revancha en esta edición del certamen luso.
