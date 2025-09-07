¿A qué hora juega Bolivia vs. Brasil por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 definen al clasificado al repechaje este martes 9 de setiembre y uno de los partidos donde estará la tensión es el que protagonizarán Bolivia vs. Brasil a los más de 4000 m. s. n. m. de la ciudad altiplánica de El Alto por la última fecha del certamen. Por ello, entérate la hora oficial del esperado cotejo.

¿A qué hora juega Bolivia vs. Brasil?

El encuentro entre la 'Verde' y el 'Scratch' por la jornada 18 de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 está pactado para dar inicio a las 19:30 horas de Bolivia (20:30 de Brasil y 18:30 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 17:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 18:30 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 19:30 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 19:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 20:30 horas

¿Cuándo juega Bolivia vs. Brasil?

De acuerdo al fixture confirmado por Conmebol, el compromiso entre Bolivia vs. Brasil por la fecha final del presente proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo 2026 se disputará este martes 9 de setiembre desde el Estadio Municipal de El Alto.

Bolivia vs. Brasil: ¿Cómo llegan al partido?

La selección boliviana sufrió una dolorosa derrota 3-0 a manos de Colombia en la jornada anterior, pero aún tiene chances de meterse a la repesca mundialista. Para que ello ocurra, los dirigidos por Óscar Villegas deberán hacer respetar su casa y vencer por cualquier marcador a la 'Canarinha', pero no solo dependen de ello, sino además de que Colombia les de una manito venciendo a Venezuela de visita.

Bolivia buscará ante su gente vencer a Brasil y asegurar su boleto al repechaje intercontinental. Foto: FBF

Por su parte, Brasil llega a este compromiso tranquilo por haber asegurado su clasificación directa a la justa orbital en junio pasado. Para este duelo, y de acuerdo a información llegada de dicho país, Carlo Ancelotti estaría pensando en mandar un equipo alternativo a los más de 4000 m. s. n. m. de El Alto, pero con el mismo objetivo: sumar tres puntos para quedarse con el segundo lugar de la competición.

Brasil mandaría equipo suplente a El Alto para enfrentar a Bolivia. Foto: AFP

Selección boliviana: los escenarios en los que clasificaría al repechaje