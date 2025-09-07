- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Turquía vs España
- América vs Deportivo Cali
- Italia vs. Turquía
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
¿A qué hora juega Bolivia vs. Brasil por la última fecha de las Eliminatorias 2026?
Conoce los horarios confirmados del partido entre Bolivia vs. Brasil por la última fecha de las Eliminatorias 2026, donde la 'Verde' se juega el repechaje.
Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 definen al clasificado al repechaje este martes 9 de setiembre y uno de los partidos donde estará la tensión es el que protagonizarán Bolivia vs. Brasil a los más de 4000 m. s. n. m. de la ciudad altiplánica de El Alto por la última fecha del certamen. Por ello, entérate la hora oficial del esperado cotejo.
PUEDES VER: ¿Cómo se definirá el repechaje de las Eliminatorias sudamericanas entre Venezuela y Bolivia?
¿A qué hora juega Bolivia vs. Brasil?
El encuentro entre la 'Verde' y el 'Scratch' por la jornada 18 de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 está pactado para dar inicio a las 19:30 horas de Bolivia (20:30 de Brasil y 18:30 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.
- México: 17:30 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 18:30 horas
- Bolivia, Chile, Venezuela: 19:30 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 19:30 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 20:30 horas
¿Cuándo juega Bolivia vs. Brasil?
De acuerdo al fixture confirmado por Conmebol, el compromiso entre Bolivia vs. Brasil por la fecha final del presente proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo 2026 se disputará este martes 9 de setiembre desde el Estadio Municipal de El Alto.
Bolivia vs. Brasil: ¿Cómo llegan al partido?
La selección boliviana sufrió una dolorosa derrota 3-0 a manos de Colombia en la jornada anterior, pero aún tiene chances de meterse a la repesca mundialista. Para que ello ocurra, los dirigidos por Óscar Villegas deberán hacer respetar su casa y vencer por cualquier marcador a la 'Canarinha', pero no solo dependen de ello, sino además de que Colombia les de una manito venciendo a Venezuela de visita.Bolivia buscará ante su gente vencer a Brasil y asegurar su boleto al repechaje intercontinental. Foto: FBF
Por su parte, Brasil llega a este compromiso tranquilo por haber asegurado su clasificación directa a la justa orbital en junio pasado. Para este duelo, y de acuerdo a información llegada de dicho país, Carlo Ancelotti estaría pensando en mandar un equipo alternativo a los más de 4000 m. s. n. m. de El Alto, pero con el mismo objetivo: sumar tres puntos para quedarse con el segundo lugar de la competición.Brasil mandaría equipo suplente a El Alto para enfrentar a Bolivia. Foto: AFP
Selección boliviana: los escenarios en los que clasificaría al repechaje
- Gana Bolivia y gana Venezuela | clasifica Venezuela
- Gana Bolivia y empate Venezuela | clasifica Bolivia
- Gana Bolivia y pierde Venezuela | clasifica Bolivia
- Empata Bolivia y gana Venezuela | clasifica Venezuela
- Empata Bolivia y empata Venezuela | clasifica Venezuela
- Empata Bolivia y pierde Venezuela | clasifica Venezuela si no pierde por 12 goles de diferencia
- Pierde Bolivia | clasifica Venezuela
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50