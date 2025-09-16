¿Vuelve al Perú? OFI Creta tomó terminante decisión con Franco Zanelatto tras frecuentes lesiones

Franco Zanelatto es uno de los futbolistas peruanos que milita en Europa tras su paso por Alianza Lima. En febrero de este año, el extremo nacional fue anunciado por todo lo alto en OFI Creta de la Superliga de Grecia, sin embargo, para algunos hinchas no pasa desapercibido su ausencia en los últimos partidos de los 'Culebras'.

La tajante decisión que tomó OFI Creta con Franco Zanelatto

Resulta que, el extremo paraguayo nacionalizado peruano ha venido sufriendo de algunas lesiones; situación que ha conllevado a que su actual escuadra decida que el jugador sea parte de un programa especial de fortalecimiento, a fin de poder tratarse y estar nuevamente apto para el entrenador Milan Rastavac. Así lo informó el reconocido portal 'OFI Crete' en su sitio web.

"Una de sus primeras acciones, en colaboración con el equipo médico, fue administrar un programa especial de fortalecimiento a Franco Zanelatto para abordar la vulnerabilidad que ha mostrado en los últimos meses a las lesiones musculares", precisaron.

En Grecia indicaron la medida que tomó OFI Crete con Franco Zanelatto

Cabe resaltar que, en dicho medio también informaron sobre el regreso de Giorgios Vereroudakis como jefe defisioterapia del cuadro de Grecia, con lo cual, una de sus primeras funciones ha sido aplicar este tratamiento a Zanelatto, pensando en su mejoría a nivel futbolístico.

Franco Zanelatto: ¿hasta cuándo es su contrato con OFI Creta?

El joven atacante tiene un contrato con OFI Creta hasta junio de 2026. En julio empezó la pretemporada con su equipo, de cara a la Superliga de Grecia 2025-26. Hasta la fecha registra 1 partido disputado oficialmente.

Valor en el mercado de Franco Zanelatto

Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo indica que en la actualidad, Franco Zanelatto ostenta 600 mil euros en el mercado de pases a sus 25 años. No obstante, esta cifra fue en disminución tras dejar Alianza Lima, ya que en el 2023, alcanzó los 900 mil euros.