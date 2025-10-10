Dejó la selección peruana y ahora su club lo echó por malos resultados tras seis partidos

En medio del amistoso de la selección peruana ante su similar de Chile, los hinchas de la Blanquirroja conocieron una llamativa noticia que tiene que ver con un importante elemento que estuvo en el plantel. Y es que su club anunció su salida luego de haber llegado a un mutuo acuerdo tras seis partidos.

Como era de esperarse, los aficionados no dudaron en reaccionar al revelarse la noticia que se dio a conocer recientemente tras un comunicado en redes sociales en el que indicaron todos los detalles. Ahora, buscará nuevos desafíos donde espera seguir aportando su experiencia.

Exfigura de la selección peruana se quedó sin equipo

Se trata Emily Lima, la entrenadora asumió el cargo de Levante UD en agosto, tras su paso por la selección peruana femenina. Durante su etapa al frente del cuadro español, ha dirigido seis encuentros oficiales, en los que el equipo tuvo un empate ante Alhama y acumuló cinco derrotas.

“La dirección deportiva del Levante UD y Emily Lima, tras la reunión mantenida, han llegado a un acuerdo para la rescisión, de mutuo acuerdo, del contrato como entrenadora del primer equipo femenino”, indicó el club en un comunicado, el cual fue difundido en su web.

En esa línea, indicaron que Santi Triguero, analista del Levante UD Femenino B, asumirá la dirección del equipo buscando lograr los objetivos.

“Desde el Levante UD queremos agradecer a Emily Lima su compromiso, implicación y profesionalidad desde su llegada a la entidad, y le deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos personales y profesionales”, agregaron.