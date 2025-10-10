0
EN VIVO
Ecuador vs. Estados Unidos EN DIRECTO, transmisión del amistoso
EN DIRECTO
Perú vs Chile por el Clásico del Pacífico

Dejó la selección peruana y ahora su club lo echó por malos resultados tras seis partidos

¡Sin equipo! Pieza clave de la selección peruana no continuó más y su club hizo un inesperado anuncio para sorpresa de los hinchas.

Erickson Acuña
Exelemento clave de la selección peruana dejó su club por mutuo acuerdo.
Exelemento clave de la selección peruana dejó su club por mutuo acuerdo. | Composición: Líbero
COMPARTIR

En medio del amistoso de la selección peruana ante su similar de Chile, los hinchas de la Blanquirroja conocieron una llamativa noticia que tiene que ver con un importante elemento que estuvo en el plantel. Y es que su club anunció su salida luego de haber llegado a un mutuo acuerdo tras seis partidos.

Universitario de Deportes y una grata noticia para sus hinchas.

PUEDES VER: Universitario sumará a futbolista extranjero de selección antes de cerrar el Torneo Clausura

Como era de esperarse, los aficionados no dudaron en reaccionar al revelarse la noticia que se dio a conocer recientemente tras un comunicado en redes sociales en el que indicaron todos los detalles. Ahora, buscará nuevos desafíos donde espera seguir aportando su experiencia. 

Exfigura de la selección peruana se quedó sin equipo

Selección peruana

Hinchas de la selección peruana conocieron una llamativa noticia

Se trata Emily Lima, la entrenadora asumió el cargo de Levante UD en agosto, tras su paso por la selección peruana femenina. Durante su etapa al frente del cuadro español, ha dirigido seis encuentros oficiales, en los que el equipo tuvo un empate ante Alhama y acumuló cinco derrotas.

“La dirección deportiva del Levante UD y Emily Lima, tras la reunión mantenida, han llegado a un acuerdo para la rescisión, de mutuo acuerdo, del contrato como entrenadora del primer equipo femenino”, indicó el club en un comunicado, el cual fue difundido en su web.

En esa línea, indicaron que Santi Triguero, analista del Levante UD Femenino B, asumirá la dirección del equipo buscando lograr los objetivos. 

“Desde el Levante UD queremos agradecer a Emily Lima su compromiso, implicación y profesionalidad desde su llegada a la entidad, y le deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos personales y profesionales”, agregaron.

Emily Lima

Emily Lima dejó Levante tras seis partidos

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. ¿Dónde ver Ecuador vs. Estados Unidos EN VIVO y a qué hora juegan?

  2. En duda el Monumental: Conmebol evalúa quitarle a Lima la sede para la final de la Libertadores

  3. Ecuador vs. Estados Unidos EN VIVO por El Canal del Fútbol: transmisión del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano