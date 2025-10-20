Futbolista fue hallado sin vida horas después de haber sido secuestrado

Una trágica noticia sacudió el mundo del fútbol. Un jugador de apenas 18 años fue secuestrado por una red de tráfico de personas tras haber sido contactado y engañado, ya que le hicieron pensar que iba a firmar contrato profesional con un club y luego se iría al extranjero. Lamentablemente, el portero fue hallado sin vida horas después del incidente.

Se trata de Cheikh Touré, futbolista oriundo de Senegal y que era una de las máximas promesas de la nación africana en cuanto a deporte. Según el Ministerio de Integración Africana y de Asuntos Exteriores de Senegal, el guardameta jugaba para la academia Espirit Foot Yeumbeul y lo engañaron pensando que se le presentó la oportunidad de su vida, sin imaginar que terminarían encontrando su cuerpo inerte en Ghana.

Tras haber sido contactado por esta red de tráfico de personas, Touré decidió aceptar reunirse y ahí fue cuando lo secuestraron, Los delincuentes pidieron la paga a sus familiares, pero no consiguieron juntar el dinero a tiempo y el desenlace terminó en su lamentable muerte, el pasado viernes 17 de octubre. Ante ello, las autoridades senegalesas han pedido a los jóvenes deportistas no caer en engaños de gente asegurándoles un futuro profesional.

Cheikh Touré falleció.

Ahora, la Embajada de Senegal en Ghana viene trabajando con la Policía para dar con los delincuentes y se ha abierto un proceso de investigación, sin mencionar que también están trabajando en concientizar a la sociedad para que una tragedia similar no ocurra nunca más. El fallecimiento de Cheikh Touré ha dado la vuelta al mundo y sin duda estará en boca de muchos durante un tiempo.

Ministerio de Senegal se pronuncia por Cheikh Touré

En redes sociales, el Ministerio de Integración Africana y de Asuntos Exteriores de Senegal se pronunció y le dio el más sentido pésame a todos los familiares y amigos del futbolista de 18 años. "El Ministerio desea expresar su más sentido pésame a la familia doliente y asegurarles que este asunto está siendo seguido de cerca", precisó.