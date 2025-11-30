0

Partidos de hoy, lunes 1 de diciembre: programación, horarios y canales de TV

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 1 de diciembre. Horarios y canales para que puedas ver EN VIVO los duelos.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 1 de diciembre
Programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 1 de diciembre
La acción no se detiene hoy lunes 1 de diciembre. Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán en el mundo. Por la Liga de Colombia viviremos un compromiso no apto para cardíacos. Horarios y canales de los duelos.

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
15:00Rayo Vallecano vs. ValenciaESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
14:45Bolonia vs. CremoneseDisney Plus y ESPN 5

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00Barracas Central vs. Gimansia LPTyC Sports Internacional, Bet365, ESPN Premium Argentina y Disney+
19:30Racing Club vs TigreTyC Sports Internacional, Bet365, ESPN Premium Argentina y Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HoraPartidoCanal
18:00Audax vs. ÑublenseBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
20:00Ind. Medellín vs. América de CaliBet365 y Win + Futbol.

Partidos de hoy por la Copa Árabe FIFA

HorariosPartidosCanales
08:00Túnez vs. SiriaBet365
10:45Catar vs. PalestinaBet365

Partidos de hoy por Campeonato Femenino CONCACAF

HorariosPartidosCanales
15:00Barbados vs. Trinidad y Tobago--
18:30Puerto Rico vs. Santa Lucía---
19:00Guayana vs. Nicaragua--
20:00Guatemala vs. Bermulas--

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HoraPartidoCanal
9:00Ferreira vs. Felgueiras

Partidos de hoy por la Superliga de Turquía

HorariosPartidosCanales
12:00Fenerbahce vs. GalatasarayBetano
12:00Samsunsport vs. AlanyasporBetano

El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

