- Hoy:
- Partidos de hoy
- Girona vs Real Madrid
- The Strongest vs Bolívar
- Nacional vs Peñarol
- Cruz Azul vs Chivas
- A. Tembetary vs Cerro Porteño
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
Partidos de hoy, lunes 1 de diciembre: programación, horarios y canales de TV
Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 1 de diciembre. Horarios y canales para que puedas ver EN VIVO los duelos.
La acción no se detiene hoy lunes 1 de diciembre. Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán en el mundo. Por la Liga de Colombia viviremos un compromiso no apto para cardíacos. Horarios y canales de los duelos.
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:45
|Bolonia vs. Cremonese
|Disney Plus y ESPN 5
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Barracas Central vs. Gimansia LP
|TyC Sports Internacional, Bet365, ESPN Premium Argentina y Disney+
|19:30
|Racing Club vs Tigre
|TyC Sports Internacional, Bet365, ESPN Premium Argentina y Disney+
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Audax vs. Ñublense
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Ind. Medellín vs. América de Cali
|Bet365 y Win + Futbol.
Partidos de hoy por la Copa Árabe FIFA
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Túnez vs. Siria
|Bet365
|10:45
|Catar vs. Palestina
|Bet365
Partidos de hoy por Campeonato Femenino CONCACAF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Barbados vs. Trinidad y Tobago
|--
|18:30
|Puerto Rico vs. Santa Lucía
|---
|19:00
|Guayana vs. Nicaragua
|--
|20:00
|Guatemala vs. Bermulas
|--
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|9:00
|Ferreira vs. Felgueiras
Partidos de hoy por la Superliga de Turquía
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Fenerbahce vs. Galatasaray
|Betano
|12:00
|Samsunsport vs. Alanyaspor
|Betano
El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90