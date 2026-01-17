Periodistas ecuatorianos se pelean en vivo por Paolo Guerrero: "No jugó..."

La noticia sobre la posible llegada de Darío Benedetto a Barcelona SC ha generado un debate entre periodistas ecuatorianos sobre si es una buena opción fichar a un futbolista de edad avanzada, lo que llevó a mencionar a Paolo Guerrero y desencadenó una comparación entre delanteros que resultó en una acalorada discusión en directo.

Periodistas de programa ecuatoriano se pelean en vivo por Paolo Guerrero y Darío Benedetto

El programa 'Esto es fútbol' tenía como uno de los temas principales la llegada de Darío Benedetto a Barcelona SC, generando debate porque al periodista Ufredo Borbor le parecía un gran fichaje, mientras que a Vito Muñoz no era el indicado para sustituir al saliente Octavio Rivero.

Por eso, en defensa de Benedetto, Borbor mencionó que Guerrero no es mejor que el argentino, pero que sí tuvo un gran rendimiento a pesar de su edad.

Esto ocasionó que casi todos los demás periodistas salieran al frente para cuestionar lo dicho por el mencionado y uno de ellos fue Muñoz, quien comenzó a insultarlo y decir que estaba totalmente equivocado.

"¿Quién creen que tiene más trayectoria: Paolo Guerrero o Darío Benedetto?", empezó diciendo Ufreso Borbor. "¿En serio están comparando a Paolo Guerrero con Darío Benedetto?", contestó Vito Muñoz.

"Paolo Guerrero jugó un Mundial. Jugó en Alemania", continuó. Sin embargo, el adversario insistió en resaltar al argentino. "Benedetto no jugó el Mundial porque se lesionó, estaba en la selección de Argentina para ese Mundial", alegó.

"Pero (Benedetto) no jugó. Paolo Guerrero jugó en el Bayern Múnich. ¿Hasta cuándo vas a hablar cosas sin sentido?", concluyó Muñoz en defensa del delantero peruano.

Logros de Paolo Guerrero

A nivel de clubes

2 Bundesliga (Bayern Múnich)

1 Mundial de Clubes (Corinthians)

2 Copa Alemania (Bayern Múnich)

1 Brasileirao (Corinthians)

1 Copa Sudamericana (LDU)

1 Recopa Sudamericana (LDU)

1 Liga Ecuador (LDU)

1 Copa Paulista (Corinthians)

1 Copa Carioca (Flamengo)

A nivel individual