Alianza Lima sufre baja de último momento de futbolista titular y genera alarma en Pablo Guede

Alianza Lima alista los últimos detalles para enfrentar a Unión por la segunda jornada de la Serie Río de la Plata 2026. El elenco blanquiazul tenía definido su once para enfrentar al conjunto argentino, pero de un momento a otro se informó de una molestia de un jugador titular que genera una modificación para el sistema de Pablo Guede.

Alianza Lima sufre baja de último momento ante Unión

Se trata de Paolo Guerrero, delantero de 42 años que defiende la camiseta de Alianza Lima y que se perfila a ser nuevamente titular con los blanquiazules ante Unión. Dado su nivel ante Independiente, Pablo Guede apostó por su experiencia para este tipo de encuentros, pero ahora está prácticamente descartado para el choque de hoy, miércoles 14 de enero.

Según pudo informar el periodista Gerson Cuba, el 'Depredador' presentó una molestia muscular y comunicó inmediatamente al cuerpo médico y comando técnico. Ante este reporte, se tomó la decisión de que Federico Girotti asuma el rol de '9' ante Unión y así seguir viendo el rendimiento del flamante fichaje argentino de los 'íntimos'.

"Paolo Guerrero presenta una pequeña molestia y hoy Federico Girotti apunta a ser el delantero en Alianza Lima ante Unión", informó el periodista Gerson Cuba.

Paolo Guerrero sufrió molestia a poco del partido Alianza Lima vs Unión.

Posible alineación de Alianza Lima vs Unión

Ante la ausencia prácticamente definitiva de Paolo Guerrero, Pablo Guede alista este once de Alianza Lima ante Unión de Santa Fe: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Piero Cari, Alan Cantero, Eryc Castillo y Federico Girotti.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs Unión?

Alianza Lima y Unión de Santa Fe juegan HOY, miércoles 14 de enero, por la segunda jornada de la Serie Río de la Plata 2026. Este duelo inicia a partir de las 16:15 hora peruana (18:15 horas de Argentina y Montevideo). Podrás sintonizar los 90 minutos mediante la plataforma streaming de Disney Plus.