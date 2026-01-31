Duelo de peruanos en Australia: Piero Quispe se enfrentó cara a cara con Aydan Hammond

Piero Quispe dejó Universitario de Deportes para sumarse al plantel de Sydney FC en busca de consagrarse en el extranjero. Sus actuaciones han hecho que poco a poco gane más protagonismo, pero en la última fecha de la liga de Australia, el jugador de 24 años se dejó llevar por la emoción del partido y fue amonestado por enfrentarse a Aydan Hammond.

Las asistencias, goles y buenas apariciones de Piero Quispe son noticia en Australia, ya que es uno de los extranjeros que más ilusión genera en dicho país. Sin embargo, su reciente confrontación con Aydan Hammond, jugador del WS Wanderers, hizo que el ex Universitario termine el partido amonestado y siendo separado por sus compañeros.

Piero Quispe se enfrentó cara a cara con Aydan Hammond

En los minutos finales del partido entre Sydney FC y WS Wanderers, Piero Quispe se acercó a sus compañeros, pero terminó siendo uno de los afectados tras encontrarse con Aydan Hammond, quien también habla español y no guardó nada. El encuentro lo ganaron los locales por 4-1 y siguen sumando puntos en la tabla.

En las imágenes se puede observar el cruce entre Piero Quispe y Aydan Hammond en el derbi de Sydney. Sus compañeros tuvieron que acudir a separar a los futbolistas, pero de igual manera terminaron intercambiando algunas palabras.

Aydan Hammond expresó su deseo de jugar por la selección peruana

Aydan Hammond nació en Australia, su padre es australiano y su madre es peruana. El jugador no ocultó su admiración por la cultura peruana y por jugar algún día en la selección en un futuro.

"Nací en Australia, mi padre es australiano y estoy muy agradecido por la vida que he tenido aquí. Pero siempre me he sentido más conectado con Perú por vivir en un hogar peruano y estar rodeada de su hermosa cultura y de mi familia. Mi mayor sueño es representar a mi nación, el Perú", sostuvo.